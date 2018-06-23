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''Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap

''SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKACAKSINIZ?'' DİYEN MACRON'A, ERDOĞAN'DAN TOKAT GİBİ CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' diye soran Macron'a, ''Siz Ruanda ve Cezayir'de ne kadar kaldınız?'' cevabını verdi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : ''suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' 'Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?" diyen Macron'a, "Siz Ruanda ve Cezayir'de ne kadar kaldınız" diye sordu.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT CEVAP

"Macron bize Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye sordu. Ben Macron'a Cezayir ve Ruanda'da ne kadar kaldıklarını sordum, kaldı ki biz orada sizin gibi katliam yapmaya gitmiyoruz. Terör örgütleriyle uğraşıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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