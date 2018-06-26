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Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı

ŞÜPHELENDİĞİ SEVGİLİSİNİN TELEFONUNA TAKİP CİHAZI YÜKLEYİNCE YOLU KUZENİNİN EVİNE ÇIKTI

Kendisini aldattığından şüphelendiği erkek arkadaşının telefonuna takip programı yükleyen genç kız, gittiği adres kuzeninin evi çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı(10/10)6

Milli Hansen isimli İngiliz genç kız, kendisini aldattığından şüphelendiği erkek arkadaşının telefonuna izleme programı kurdu. Hansen'in dünyası gördükleri karşısında başına yıkıldı çünkü Stan Stockton-Price isimli sevgilisi onu kuzeni ile aldatıyordu.

KARŞISINDAKİ KUZENİNİ GÖRÜNCE DONDU KALDI

20 yaşındaki Stan'in annesi bir partiye gideceği için evde kardeşine bakıcılık yapacağını söylediğini ancak annesinden bunun doğru olmadığını öğrenen genç kız sevgilisini takip edince yolu kuzeninin evine çıktı. Pencereden içeri bakınca kuzeni ile sevgilisini yatakta gören Hansen büyük bir üzüntü ve şok yaşadı. Kapıyı çalıp ikiliyi basan Hansen, sevgilisinin arkasında geceliği ile duran kuzenini görünce kapıyı çarpıp orayı terk etti.

"ASLA BİR ERKEĞE GÜVENMEYECEĞİM"

Sevgilisinin kuzeni Jess Gifford ile ilişkisi olduğunu GPs cihazı sayesinde öğrenen 24 yaşındaki kız, "Yaptığı şeyden sonra artık bir erkeğe asla güvenmeyeceğim. Çok şaşırdım. Kimse böyle bir şey görmeyi beklemez" şeklinde konuştu. Olay ile ilgili konuşan genç adam ise "Elbette kötü hissediyorum ama neler olduğunu değiştiremem" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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