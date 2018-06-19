Bu sezon Spor Toto Süper Lige yükselen Ankaragücü, 3 sezondur sakatlıklarla boğuşan Beşiktaşlı Veli Kavlak için teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta 3 sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu. Ancak yönetim Anadolu takımlarından gelen teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lige 6 yıl sonra geri dönen Ankaragücü'nün talip olduğu Veli, bu teklifi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.

Kaynak: haberinburada