Süper Ligde 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın resmen başlayacak, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada