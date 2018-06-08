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Süper Ligde Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

SÜPER LİGDE TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLIYOR

Süper Ligde 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın resmen başlayacak, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Tarih : 08 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Süper Ligde Transfer Dönemi Yarın Başlıyor(8/10)4

Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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