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Süper Lig ekibinden Selçuk Şahin bombası!

SÜPER LİG EKİBİNDEN SELÇUK ŞAHİN BOMBASI!

Spor Toto Süper Lige yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, Göztepe'den ayrılan eski öğrencisi Selçuk Şahin'i takımda görmek istiyor.

Tarih : 13 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Süper Lig Ekibinden Selçuk Şahin Bombası!(8/10)4

Spor Toto Süper Lige yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, Göztepe'den ayrılan tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin'i transfer etmek istiyor.

"SANA İHTİYACIMIZ VAR"

İsmail Kartal, Göztepe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayana selçuk Şahin2i arayarak, "Yeni bir ekibiz ve senin gibi tecrübeli futbolculara ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.

SELÇUK ŞAHİN, ANKARAGÜCÜ'NDE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İsviçre ekibi Wil 1900'e transfer olan oradan da Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Selçuk Şahin'in yeniden bir Ankara temsilcisinde futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

GÖZTEPE'DE 26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İzmir ekibinde 27 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 2 gollük katkı saylayan Şahin, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Lig  Ekibinden  Selçuk  Şahin  Bombası    haber

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