SÜPER LİG EKİBİ, FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ FERNANDAO'YU İSTİYOR
Bursaspor, Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan eski golcüsü Fernandao için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor.
BURSASPOR YÖNETİMİ BEKLEMEDE
Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil-beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.
BURSASPOR'DA 67 MAÇTA 38 GOL ATTI
Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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