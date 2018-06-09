Futbol Dünyası Yasta! F.Bahçe'nin Efsanesi Hayatını Kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Toplantıda Salon Karanlığa Gömüldü
Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı
Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
Süper Lig Ekibi, Fenerbahçe'nin Golcüsü Fernandao'yu İstiyor
Valilikten, Salda Gölü'nde Gençlik Festivali'nin Yapılmasına İzin Çıkmadı
Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İstendi
Bahçeli'nin Af Önerisine Ak Parti İçinden İlk Destek Metiner'den Geldi
Real Madrid, Brezilyalı Neymar İçin 350 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Trabzonspor'un Kadrosunun Yarısı Altyapıdan
Yunanistan'a Kaçan Fetö'c Nasıl Saklandığı Belli Oldu
Çin Ekipleri, Gomis İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Çocuğunu Vatandaşların Su İçtiği Çeşmeye İşeten Anne, Bilecik'i Ayağa Kaldırdı
Usulsüz Sağlık Raporu İsteyen Adam İtiraz Eden Doktoru Feci Şekilde Dövdü
Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu
Mohamed Salah'tan Sergio Ramos'a Cevap: Komik!
Selahattin Demirtaş'ın Eşi, Düğün Görüntüleri Paylaştı
Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi
Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao'yu istiyor

SÜPER LİG EKİBİ, FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ FERNANDAO'YU İSTİYOR

Bursaspor, Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan eski golcüsü Fernandao için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 09 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Süper Lig Ekibi, Fenerbahçe'nin Golcüsü Fernandao'yu İstiyor(7/10)3

Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR YÖNETİMİ BEKLEMEDE

Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil-beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.

BURSASPOR'DA 67 MAÇTA 38 GOL ATTI

Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Lig  Ekibi  Fenerbahçe  Nin  Golcüsü  Fernandao  Yu  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER