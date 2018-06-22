SÜPER KUPA MAÇININ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU!
Son dakika! Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce Konya'da oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa'nın tarihini ve başlama saatini belirledi.
EV SAHİPLİĞİNİ KONYA YAPACAK
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu T.M. Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşması 5 Ağustos Pazar günü yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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