12 Bin Kadın, Koca Korkusuyla Oy Kullanamayacak
Melanie Trump'ın Ceketi Büyük Tepki Çekti!
Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
Kur'an Okuduğu İçin Tepki Çeken Hocadan Tokat Gibi Yanıt
Elde Kelepçe, Yanda Jandarma Oy Kullandılar!
Davutoğlu'nun Başdanışmanı Hedefine Erdoğan'ı Koydu
3 Milyonluk Galeri Krizi! Ünlü Çift Arabalarını Satıyor
Süper Kupa Maçının Günü Ve Saati Belli Oldu!
Adalar'da Faytona Koşulan Atların Ömrü Bakın Kaç Yılmış
Erdoğan'ın 'haddini Bil' Dediği Abd'li Generalden Skandal Sözler!
Ohal Komisyonu, 21 Bin 500 Dosya İçin Karar Verdi
Araç Alacaklar Dikkat! 10 Bin Liralık Ötv İndirimi Başladı
Nikah Masasında, 'itirazım Var' Sesi İle Hayatlarının Şokunu Yaşadılar
Seçime Saatler Kala Demirtaş'tan Cesur Yürek Paylaşımı Geldi
Akşener'den Sürpriz Karar! İstanbul Mitingini İptal Etti
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu Oldu! 3 Yıllık Anlaşma
Nuri İçin Veda Vakti Geldi: Ayrılabilirsin
Abd'de Göçmen Bir Çocuğun Acı Hikayesi Time Dergisine Kapak Oldu
Trabzonspor Başkanı'nın Korktuğu Başına Geldi
Meral Akşener'e 1 Milyon Liralık Tazminat Davası

Süper Kupa maçının günü ve saati belli oldu!

SÜPER KUPA MAÇININ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU!

Son dakika! Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Tarih : 22 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Süper Kupa Maçının Günü Ve Saati Belli Oldu!(9/10)5

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce Konya'da oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa'nın tarihini ve başlama saatini belirledi.

EV SAHİPLİĞİNİ KONYA YAPACAK

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu T.M. Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşması 5 Ağustos Pazar günü yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Kupa  Maçının  Günü  Ve  Saati  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER