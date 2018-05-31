SUNUCUDAN ŞAŞIRTAN HAREKET! KAÇAMAK CEVAP VEREN BAKANI YAYINDAN ALDI
İngiltere'de yayınlanan sabah programında Savunma Bakanı Gavin Williamson'a sorduğu sorunun cevabını alamayan sunucu, kaçamak cevap verdiği için bakanı yayından aldı.
İngiltere'de bir televizyon sunucusu Savunma Bakanı sorularına cevap vermediği gerekçesiyle yayından aldı.
"ÇENESİNİ KAPATSIN" SÖZÜ SORULDU
Eski Rus ajanı Skipral'in zehirlenmesi ile ilgili olarak, "Rusya'ya çekip gitsin ve çenesini kapasın" sözlerinden pişmanlık duyup duymadığı sorulan Savunma Bakanı Gavin Williamson, soruyu yanıtlamak yerine başka şeyler anlatmaya başlayınca programın sunucu tarafından yayından alındı.
CEVAP VERMİYORSUNUZ DİYEREK YAYINDAN ALDI
Soruya cevap vermek yerine başka şeylerden bahseden bakana, "Pekala görüşme tamamlanmıştır çünkü sorulara cevap vermiyorsunuz" diyen sunucuya övgüler yağdırıldı. Canlı yayındaki o anlar kameralara böyle yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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