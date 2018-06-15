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SÜLEYMAN SOYLU: PKK'NIN ÇOK ÖNEMLİ CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ


Süleyman Soylu: PKK'nın çok önemli cephaneliği ele geçirildi
Tarih : 15 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Süleyman Soylu: Pkk'nın Çok Önemli Cephaneliği Ele Geçirildi(9/10)5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kandil Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Soylu, "Terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız İkiyaka Dağları'nda ve Düztepe mevkisinde ele geçirdi. Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Bayram ziyareti kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kalana Üs Bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradaki asker ve polislerin bayramını kutladı. İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz. 116 adet kalaşnikof, 1 adet doçka, 5 adet piyade tüfeği, 3 adet güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 adet biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 adet el bombası, 239 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde yaklaşık 2 kamyon mühimmat. Özellikle terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız ele geçirmiş oldular. Bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

TSK: 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 12 Haziran'da 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, aralarında bir sözde bölge sorumlusunun da olduğu belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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