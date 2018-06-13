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ŞULE'NİN ÖLÜM RAPORUNDA DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR


Şule'nin ölüm raporunda dehşete düşüren detaylar
Tarih : 13 Haziran 2018, 08:40
Puan Ver : Şule'nin Ölüm Raporunda Dehşete Düşüren Detaylar(9/10)5

Başkent Ankara'da bulunan lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ön otopsi raporuna ulaşıldı. Rapora göre genç kızın vücudunda boğuşma izleri var.

"BENİM KIZIM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL"

Öte yandan Şule Çet'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada ifade veren acılı baba İsmail Çet, "Benim kızım intihar edecek biri değildi. Ç.A. ve B.Y.'den şikayetçiyim" dedi.

"VÜCUDUNDA BOĞUŞMA İZİ VAR"

Ailenin Avukatı Yıldırım da, Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna da dikkat çekerek, tüyler ürpertici detayları açıkladı. Yıldırım "Şule'nin vücudunun neredeyse her yerinde boğuşma izi var. Raporda görünüyor ki Şule'nin vücudunda 5x20 boyutunda cilt ve cilt altı dokusunda yırtılmış yara. Kollarında ve bacaklarında çok sayıda ve değişik boyutta ciddi sıyrık ve çürükler var. Adli Tıp, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu rapor çıktığında her şey daha da netlik kazanacak" dedi.

TELEFONUN AÇILMASI SIRLARI AYDINLATACAK

Soruşturmada Şule'nin cep telefonunun açılmasının birçok gizli noktayı aydınlatacağını belirten avukat Yıldırım, "Ailesi izin verirse Şule'nin mezarının açılarak, parmak iziyle telefonunun açılmasını bile ihtimaller arasında olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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