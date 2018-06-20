SUÇ MAKİNESİ SEVGİLİLER PAZAR ALIŞVERİŞİNDE YAKALANDI
Adana'da, 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan sevgililer pazar alışverişinden dönerken yakalandı.
Adana'da, 'yağma ve tehdit' suçlarından, 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç. (52) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ. (46) pazar alışverişinden dönerken yakalandı.
7 AYRI SUÇTAN ARANAN ÇİFT PAZARDA YAKALANDI
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, birden fazla kişiye 'yağma ve tehdit' suçunu gerçekleştiren 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç.'nin ve 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ.'nin oturdukları evi tespit etti. Zanlıların semt pazarına alışverişe gittiğini saptayan polis, sokak girişlerinde tedbir aldı. Alışverişten dönen çift, sivil polisler tarafından yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyete götürülen, Cebrail Ç., ve Elife İ., sorgularının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Anlaşma Tamam, Nagatomo Galatasaraylı Oldu
- Beşiktaş, İyi Bonservis Bedeli Getirirse Quaresma'nın Transferine Sıcak Bakıyor
- Japon Taraftarlar Maçın Ardından Tribünleri Temizledi
- Ali Koç, Siyasi Amaç Taşıdığı İddia Edilen Reklamı Yayından Kaldırttı
- Trabzonspor'dan Ayrılan Rıza Çalımbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- 78 Yaşındaki Adam, Genç Anneyi Taciz Ederken Gizli Kameraya Yakalandı
- Tecavüze Uğrayan Küçük Kız Büyüyüp Polis Oldu, İntikamını Aldı
- Cumhurbaşkanı, Kendisine Seslenen Genci Azarladı: Efendim Diyeceksin!
- Google Artık Ne Zaman Öleceğimizi De Hesaplıyor!
- Sirkte Korku Dolu Anlar! Sinirlenen Ayı, Bir Anda Eğitmenine Saldırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar