Adana'da, 'yağma ve tehdit' suçlarından, 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç. (52) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ. (46) pazar alışverişinden dönerken yakalandı.

7 AYRI SUÇTAN ARANAN ÇİFT PAZARDA YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, birden fazla kişiye 'yağma ve tehdit' suçunu gerçekleştiren 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç.'nin ve 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ.'nin oturdukları evi tespit etti. Zanlıların semt pazarına alışverişe gittiğini saptayan polis, sokak girişlerinde tedbir aldı. Alışverişten dönen çift, sivil polisler tarafından yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen, Cebrail Ç., ve Elife İ., sorgularının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada