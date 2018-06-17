Ak Parti'nin Yenikapı'daki Dev Mitingine Vatandaşlar Akın Etti
Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Selahattin Demirtaş Mitinglere Katılacak Mı? Ysk Son Noktayı Koydu!
Stuttgart Açık'ta Şampiyon Federer!
Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı
Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Angelina Jolie, Türkiye Sınırında'ki Mülteci Kampını Ziyaret Etti
Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi
Chp Milletvekili Adayından Skandal 'bayram' Çıkışı!
Tedavi İçin Getirildiği Hastanede Doktorun Yüzüne Tekme Attı
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin
Sanat Dünyasından Talat Bulut'a Sahip Çıkan Bir İsim Var!
Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı
Tatilcilerin Dönüş Çilesi Devam Ediyor, Tem'de Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı
Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor
Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor
Abd'deki Festivalde Silahlı Saldırı Düzenlendi
Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı

Stuttgart Açık'ta şampiyon Federer!

STUTTGART AÇIK'TA ŞAMPİYON FEDERER!

Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyon oldu ve teklerde 98. şampiyonluğunu ilan etti.

Tarih : 17 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Stuttgart Açık'ta Şampiyon Federer!(5/10)1

İsviçreli Roger Federer, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı.

KARŞILAŞMA 1 SAAT 18 DAKİKA SÜRDÜ

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Federer, Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Federer, yarın açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı geçerek zirveye yükselecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Stuttgart  Açık  Ta  Şampiyon  Federer    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER