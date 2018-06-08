Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Badou Ndiaye bin pişman oldu.

Stote City'ye gitmek için her yolu deneyen hatta Göztepe maçı öncesi kamptan ayrılan Senegalli futbolcu şimdi de dönüş yollarını arıyor.

TERİM'E MESAJ YOLLADI: DÖNMEK İSTİYORUM

Stoke City'nin Premier Lig'den düşmesi sonrasında büyük bir şok yaşayan Ndiaye'nin aracılarla Fatih Terim'e haber gönderdiği ve "Dönmek istiyorum" mesajını ilettiği belirtiliyor.

TERİM DE TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Terim de Ndiaye'nin yeniden takımda olmasını isterken, UEFA ile protokol yapıldıktan sonra transfer için girişimler olacak. Ndiaye'nin sözleşmesinde "Bedelsiz kiralanabilir" maddesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada