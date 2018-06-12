Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
Erdoğan Yarın Açılışını Yapacak! 138 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor
Son Dakika! Erdoğan'ın Mitinginde Hdp'liler Vardı Eleştirisine İnce'den Yanıt: Ak Partililer De Vardı
Yakının Cenazesinden Dönen Genç, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kadir Gecesi'nde İş Yerine Giren Hırsız, Kur'an-I Kerim'i Öpüp Soyguna Devam Etti
Sporting Lizbon'da Deprem! Futbolcular Takımdan Kaçıyor
Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı
Bayram Yolculukları Başladı, Bandırma Feribot İskelesi'nde Uzun Kuyruklar Oluştu
Cani Koca, Nur'u 9 Yaşındaki Kızının Önünde Boğmuş
Selahattin Demirtaş Seçmenlerine Bu Kez Whatsapp Üzerinen Seslendi
Ünlü Ceo Geneleve Gidip Parasını Şirkete Ödetmiş
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı Göztepe'ye Kiralıyor
Yarasa Avcıları Gaz Maskesi İle Girdikleri Mağarada Yüzlerce Yavruyu Katletti
Trt'nin Duayen İsmi Mehmet Altan Varol Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı: Terör Bitene Kadar Kandil'de Kalacağız
Mhp Milletvekili Adayı Aziz Aydoğdu: Erdoğan'ı Büyük Bir Çoğunlukla Seçtireceğiz
Eşine Sürpriz Yapmak İçin Hazırlanan Kadın, Dolaptaki Tüfek Patlayınca Canından Oldu
Oğlunu 31 Kez Bıçaklayarak Katleden Cani Annenin Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
Son Dakika! Ak Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak
Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları İnce'yi Yalanlamıştır

Sporting Lizbon'da Deprem! Futbolcular Takımdan Kaçıyor

SPORTİNG LİZBON'DA DEPREM! FUTBOLCULAR TAKIMDAN KAÇIYOR

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da futbolcular, Bas Dost'a yapılan saldırıların ardından sözleşmelerini feshetmeye başladı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Sporting Lizbon'da Deprem! Futbolcular Takımdan Kaçıyor(7/10)3

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geçtiğimiz haftalarda antrenman sırasında kulübe yapılan saldırıda başta Bas Dost olmak üzere bazı futbolcular yaralanmıştı. Sporting Lizbon'un futbolcularını koruyamaması nedeniyle oyuncuların sözleşmelerini fesih hakkı doğmuştu.

JORGE JESUS, SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

İlk giden isim teknik direktör Jorge Jesus olmuş ve kurt hoca Suudi Arabistan'da bir takımla anlaşmıştı.

Daha sonra kaleci Rui Patricio ve Daniel Podence de sözleşmelerini fesih kararı aldılar.

4 FUTBOLCU BİRDEN GİTTİ

Birkaç gün yaşanan sessizliğin ardından fırtına koptu ve arka arkaya 4 yıldız futbolcu daha Sporting Lizbon'la olan sözleşmelerini feshetti.

Ayrılan futbolcular devleri peşinde koşturan Gelson Martins, William Carvalho, Bas Dost ve Bruno Fernandes oldu. Sayının artmasından endişe ediliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sporting  Lizbon  Da  Deprem  Futbolcular  Takımdan  Kaçıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER