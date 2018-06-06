Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
Gülmekten Kendini Yerlere Atan Merve Aydın Uzun Süre Toparlanamadı
Turabi Gönüllüler'den Şikayetçi Oldu: Böyle Bir Şey Görmedim
Mustafa Cengiz: Uefa İle 4 Yıllık Anlaşma İmzalayacağız
Osmanlıspor'dan Ayrılan Raheem Lawal, Beşiktaş Forması Giydi
İyi Partililerden Cnn Türk'ün Önünde Meşaleli Akşener Protestosu!
Alex De Souza'dan Aziz Yıldırım'a: Sağlık Ve Şans Dilerim
Erdoğan, Halkın İdam Çağrısına Yanıt Verdi: Bana Gelirse Ben Bunu Onarım
Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Erbakan Hocanın Kemikleri Sızliyeah!
Dünya Bankası, Türkiye'ye İlişkin Büyüme Beklentilerini Değiştirdi
İsrail-Arjantin Hazırlık Maçı Protestolar Nedeniyle Ertelendi
Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İtibara Geçen Kimse Olmadı
Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
Sırp Tenisçi Djokovic, Fransa Açık'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: ERBAKAN HOCANIN KEMİKLERİ SIZLİYEAH!


SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Erbakan Hocanın Kemikleri Sızliyeah!
Tarih : 06 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Erbakan Hocanın Kemikleri Sızliyeah!(6/10)2

SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın, 1996 yılındaki TBMM konuşmasını paylaşarak, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" diye yazdı.

"ERBAKAN HOCA'NIN KEMİKLERİ SIZLİYEAH!"

Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın, 1996 yılındaki TBMM konuşmasını paylaşarak, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, "Laiklik elden gidiyor" sözüyle sosyal medyada fenomen olan Süleyman Çakır'ın taklidiyle mesaj vererek dikkat çekti.

İşte SP Lideri'nin paylaştığı Necmettin Erbakan'ın o konuşması:

Öncelik hükümetin kurulmasında, bütün partilere kollarımızı açtık. Yine de açıyorum. Bugün biz DSP ve CHP ile beraberce koalisyon kurarız, bu memlekete en hayırlı hizmetleri yaparız, zaten yaptık. Zerre kadar şüphemiz yok. Bunu böyle, birtakım ön yargılarla yanlış bir şekilde, uzlaşma yerine bizi, kendimizi birbirimizden uzaklaştırmak tavrını takınacak olursak bu fayda getirmez. Bundan dolayıdır ki, biz, hepiniz şahitsiziniz ki, bu yanlışlığı yapmadık.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sp  Lideri  Karamollaoğlu  Ndan  Dikkat  Çeken  Paylaşım  Erbakan  Hocanın  Kemikleri  Sızliyeah  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER