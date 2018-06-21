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Sözleşmeli personele müjde! Yeni imkanlar tanındı

SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE! YENİ İMKANLAR TANINDI

Son dakika! Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni imkanlar tanındı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Sözleşmeli Personele Müjde! Yeni İmkanlar Tanındı(6/10)2

Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni imkanlar tanındı. Sözleşmeli personele eşinin doğumu sebebiyle verilen 2 günlük izin süresi 10 güne, evlenme ve yakınlarının ölümü halinde verilen 3 günlük izin süresi 7 güne çıkarılırken, izin verilecek hallerin kapsamı da genişletildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Bakanlar Kurulunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PİLOTLARA ÜCRET DÜZENLEMESİ

Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin ücretlerinin tespitine esas hizmet sürelerine özel sektörde pilot olarak çalıştıkları sürelerin de dahil edilmesine imkan tanındı.

Sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirildi. Mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1,5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı.

İZİN SÜRELERİ UZATILDI

Sözleşmeli personele eşinin doğumu sebebiyle verilen 2 günlük izin süresi 10 güne, evlenme ve yakınlarının ölümü halinde verilen 3 günlük izin süresi 7 güne çıkarılırken, izin verilecek hallerin kapsamı da genişletildi.

Sözleşmeli personele ilave 10 güne kadar mazeret izni verilmesine olanak tanındı. Evlat edinmesi durumunda sözleşmeli personelin 8 hafta süreyle izin kullanmasına olanak sağlanırken, sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına refakat etmesi ihtiyacının ortaya çıkması halinde 3 aya kadar ücretli izin verilebilecek.

GECE NÖBETİ İLGİLİNİN İSTEĞİNE BAĞLI

Hamile ve engelli sözleşmeli personele gece nöbeti ve vardiyası görevi verilebilmesi ilgilinin isteğine bağlı hale getirildi. Evlat edinmesi nedeniyle sözleşmesini feshetmek zorunda kalan sözleşmeli personele yeniden göreve dönüş imkanı da sağlandı.

Öte yandan, "Aile sosyal destek personeli" ve "orman muhafaza memuru" unvanlı personelin sözleşmeli statüde çalıştırılmasına imkan tanındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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