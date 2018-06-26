SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU! İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA ASLA ADAY OLMAM!
Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu ile yarışa gireceği konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP'liler, peş peşe açıklamalar yapıyor. İnce'nin 16 Mayıs'ta Fox Tv'de yaptığı konuşmanın videosu tekrar sosyal medyada yayılmaya başladı. İnce videoda, "Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam" diyor.
"KOLTUK SEVDALILARINA PARTİDE YER YOK" ÇIKIŞI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde yarışı kaybedince, CHP'de genel başkanlık tartışması başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sert açıklamalarda İnce'yi kast ederek "Koltuk sevdalılarına bu partide yer yok" demesi büyük tepki çekti. CHP'li pek çok üye ve milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı geldi.
GENÇLER, CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM BAŞLATTI
CHP'li gençler de, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapma kararı aldı.
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU VİDEO
Bu tartışmalar devam ederken, İnce'nin 16 Mayıs'ta FOX TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA ASLA ADAY OLMAM"
İnce videoda, 24 Haziran'da seçimi kaybetmesi durumunda bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkmayacağını söylerken "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım. Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir Cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim" diyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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