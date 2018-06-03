SOSYAL MEDYA YIKILDI! İŞTE ÜNLÜ İSİMLERDEN ALİ KOÇ MESAJI
Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçildi. Sosyal medya çalkalanırken ünlü isimler de Ali Koç'a tebrik mesajı yolladı.
Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI, ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK MESAJI YOLLADI
Sosyal medya çalkalanırken ünlü isimler de bu duruma sessiz kalmadı ve Ali Koç'a tebrik mesajı yolladı. İşte ünlü isimlerin yayınladığı mesajlar...
Kaynak: haberinburada
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