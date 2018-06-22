

Aydının Didim İlçesinde emekli 2 çocuk babası 53 yaşındaki Atilla K. sosyal medya hesabından veda ve vasiyet notu paylaşınca herkes evine koştu. Cilingir yardımı ile eve giren ekipler Atilla K.'nın cansız bedeni ile karşılaşınca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.







"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN" YAZIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI







Edinilen bilgiye göre; Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayan ve 5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın" notu bıraktı.







NOTU OKUYUP EVİNE GİTTİKLERİNDE CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR







Karalök'ün bu paylaşımını okuyan herkes şahsın evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyen Karakök'ün evine giden ekipler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesedi ile karşılaştı. Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.



























Kaynak: haberinburada



