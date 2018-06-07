SOSA'NIN TRABZONSPOR'DAN AYRILMASINA RAMAK KALDI
Trabzonspor, Arjantinli futbolcusu Sosa'nın yeni yapılan teklifi kabul etmemesi halinde yolları ayırma kararı aldı.
Trabzon'da Jose Sosa için karar zamanı... Bu sezon Bordo-Mavili takıma katılan Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı feda deyip demeyeceğine bağlı.
KULÜP, ÜCRETİNİ İNDİRMESİNİ İSTEYECEK
Karadeniz ekibinden yıllık 3 milyon 300 bin Euro kazanan Tangocu ile görüşen Bordo- Mavili yönetimin, "Yıllık ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indireceğiz. Kabul edersen bizimle kal" dediği öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi Sosa'nın indirim teklifini kabul etmemesi durumunda ise yıldız futbolcu ile yollarını ayrıcak. 33 yaşındaki futbolcu ile Başakşehir yakından ilgileniyor.
Kaynak: haberinburada
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