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Son şampiyon Almanya, İsveç ile karşılaşacak! 11'ler belli oldu

SON ŞAMPİYON ALMANYA, İSVEÇ İLE KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU

2018 Dünya Kupasına Meksika mağlubiyeti ile başlayan son şampiyon Almanya, İsveç ile karşılaşıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Tarih : 23 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Son Şampiyon Almanya, İsveç İle Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu(5/10)1

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasına şok bir yenilgiyle başlayan son şampiyon Almanya, İsveç karşısında galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector, Rudy, Kroos, Muller, Reus, Draxler, Werner

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqivst, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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