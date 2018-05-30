SON DAKİKA! TÜRKİYE VE ABD MÜNBİÇ KONUSUNDA ANLAŞTI! YPG ÇEKİLECEK
Son dakika! Türkiye ve ABD, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.
Türkiye ile ABD, Münbiç konusunda anlaşmaya vardı.
MUTABAKAT 4 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK
Anlaşmaya göre YPG, işgal ettiği Münbiç'ten çekilecek. Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.
30 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEKLER
Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.
Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Münbiç'i terk edecek.
Kaynak: haberinburada
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