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SON DAKİKA! TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ MENBİÇ ANLAŞMASI NATO'YU MEMNUN ETTİ


Son Dakika! Türkiye ile ABD Arasındaki Menbiç Anlaşması NATO'yu Memnun Etti
Tarih : 06 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Son Dakika! Türkiye İle Abd Arasındaki Menbiç Anlaşması Nato'yu Memnun Etti(5/10)1

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasıyla ilgili "Memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

SİLAHLARINI TESLİM EDİP ÇIKACAKLAR

ABD ile varılan Menbiç ve Suriye mutabakatının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Yol haritasının ilk aşamasının uygulanmasına 10 gün içinde başlanacak. PKK/YPG'liler temmuz ayının ilk haftasından itibaren silahlarını teslim ederek Menbiç'ten çıkacak" diye konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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