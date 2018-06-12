Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da gerçekleştirdiği Kuzey Kore zirvesi sonrası basın toplantısında "Saçları güzel olanlar sorsun" dedi ve "Kim'in sözleri bana güven verdi" ifadelerini kullandı.

Singapur'da Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile tarihin bir toplantı yapan ABD Başkanı Donald Turmp anlaşmaların imzalanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"SENİN SAÇIN GÜZEL, SEN SOR"

Gazetecilerin sorularını alırken "Saçı güzel olanlar sorsun. Senin saçın güzel, sen başla" diyen Trump, Kim ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi ve "Sözleri bana güven verdi" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada