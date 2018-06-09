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Son Dakika! Şırnak'ta Yürütülen Operasyonlarda 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Son Dakika! Şırnak'ta Yürütülen Operasyonlarda 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

SON DAKİKA! ŞIRNAK'TA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika... Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri tarafından 2 gündür yürütülen hava harekatında toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 20:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen hava harekatı sonucunda iki günde toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATI SONRASI 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

TSK, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu beş terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14 olmuştur." şeklinde açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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