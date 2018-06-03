SON DAKİKA! ŞİLE'DE ALABORA OLAN TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP!
Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.
5 ARKADAŞIN DENİZE AÇILDIĞI TEKNE BATTI
Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı.
3 KİŞİ KURTARILIRKEN 1 KİŞİYE ULAŞILAMADI
Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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