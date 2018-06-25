SON DAKİKA! SEÇİMLERİN ARDINDAN BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA: TRUMP, ERDOĞAN'I ARAYACAK
Son dakika...ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk değerlendirme yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump'ın Erdoğan'ı telefonla arayacağını duyurdu.
ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk değerlendirme yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders Trump'ın Erdoğan'ı telefonla arayacağını duyurdu.
BEYAZ SARAY AÇIKLADI: TRUMP- ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü basın toplantısında Türkiye seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'ye demokrasisini güçlendirme çağrısı yaptı.
Sözcü, Türkiye'den ikili ilişkilerdeki devam eden sorunları çözme çağrısı da yaptı.
Sözcü, Başkan Trump ile Erdoğan arasında bir telefon konuşması için gerekli düzenlemeleri de yapma sürecinde olduklarını kaydetti. Bu konuşmada Başkan'ın iki ülke arasında varolan güçlü bağlar konusundaki taahhüde vurgu yapacağının işaretini verdi.
Kaynak: haberinburada
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