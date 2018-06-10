SON DAKİKA! SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN IRAK'TA, OY PUSULALARININ TUTULDUĞU MERKEZDE YANGIN ÇIKTI
Seçimlere hile karıştığı iddialarının ardından oyların yeniden sayılması kararının alındığı Irak'ta oy pusulalarının tutulduğu merkezde yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
OYLARIN ELLE SAYILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ
Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, oy pusulalarının tutulduğu depoda yangın çıktığı belirtildi. Bağdat'taki oy deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.
Irak'ta geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından, elektronik oy sayma sisteminde hile yapıldığı iddia edilmiş ve oyların yeniden elle sayılması kararı alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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