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SON DAKİKA! REAL MADRİD'DE ZİDANE DEPREMİ! FRANSIZ TEKNİK ADAM İSTİFA ETTİ


Son Dakika! Real Madrid'de Zidane Depremi! Fransız Teknik Adam İstifa Etti
Tarih : 31 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Son Dakika! Real Madrid'de Zidane Depremi! Fransız Teknik Adam İstifa Etti(9/10)5

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane görevinden istifa etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Real Madrid'de Zidane şoku yaşanıyor. İspanyol ekibinde basın toplantısı düzenleyen 45 yaşındaki teknik adam görevini bıraktığını açıkladı.

3 KEZ ÜST ÜSTE DEVLER LİGİ'Nİ KAZANDI

2016 Ocak ayında göreve gelen Fransız çalıştırıcı, İspanyol ekibini üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Madrid ile 2016-2017 sezonunda ligde mutlu sona ulaşan Zidane'ın istifası şaşkınlıkla karşılandı.

Zidane, şunları söyledi:

Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu. Bu karar insanlara anlamsız gelebilir ama benim için durum böyle değil. Değişimin hemen gerçekleşmesi gerekiyordu. Hayatımın sonuna kadar Real Madrid'e yakın olacağım, bu kulüp bana her şeyi verdi.

BAŞKAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Kulüp başkanı Florentino Perez'in, Fransız teknik adamın kararından vazgeçmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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