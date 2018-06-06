SON DAKİKA! POLİS AKADEMİSİ SINAV SORULARININ SIZDIRILMASI DAVASINDA 55 KİŞİYE HAPİS
2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması davasında 55 kişi, 9 yıl 7 aya kadar değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
55 SANIĞA 9 YILA KADAR DEĞİŞEN SÜRELERDE HAPİS CEZASI
2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 55 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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