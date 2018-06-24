SON DAKİKA! MUHARREM İNCE YSK ÖNÜNDE KONUŞTU: NE YAPARLARSA YAPSINLAR KAZANACAĞIZ
Son dakika! Oy verme işleminin bitimi ile birlikte YSK'nın önüne giden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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