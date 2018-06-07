SON DAKİKA! MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARININ ARDINDAN DOLAR SERT DÜŞTÜ
Son dakika! Merkez Bankası faizleri yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkardı. Kararın ardından dolar kuru 4.58'den 4.50'ye geriledi.
Merkez Bankası faizleri yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkardı. Kararın ardından dolar kuru 4.58'den 4.50'ye geriledi.
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Kaynak: haberinburada
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