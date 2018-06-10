SON DAKİKA! MEHMETÇİK KANDİL'İ VURDU, 14 HEDEF İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.
Kaynak: haberinburada
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