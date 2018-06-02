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Son Dakika! Kuzey Irak'ta Askerlerimize Roketli Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı!

SON DAKİKA! KUZEY IRAK'TA ASKERLERİMİZE ROKETLİ SALDIRI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI!

Son dakika... Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz ise yaralandı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Son Dakika! Kuzey Irak'ta Askerlerimize Roketli Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı!(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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