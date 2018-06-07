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SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A MAN ADALARI BELGELERİYLE İLGİLİ TAZMİNAT ÖDEYECEK


Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Man Adaları Belgeleriyle İlgili Tazminat Ödeyecek
Tarih : 07 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Man Adaları Belgeleriyle İlgili Tazminat Ödeyecek(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan tazminat davasında, davalı Kılıçdaroğlu 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

1,5 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.

Kılıçdaroğlu, parti grubunda belgeleri elinde böyle sallamıştı

197 BİN LİRA ÖDEYECEK

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Kaynak: haberinburada



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