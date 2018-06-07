SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A MAN ADALARI BELGELERİYLE İLGİLİ TAZMİNAT ÖDEYECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan tazminat davasında, davalı Kılıçdaroğlu 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
1,5 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para yolladığı iddiası üzerine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.Kılıçdaroğlu, parti grubunda belgeleri elinde böyle sallamıştı
197 BİN LİRA ÖDEYECEK
Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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