SON DAKİKA! İNCE, ERDOĞAN'A 100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahkemeye verdi.
İnce, "İftira ve hakaret" suçlamasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kaynak: haberinburada
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