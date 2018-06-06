İçişleri Bakanı Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta sınıra 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Kandil operasyonu büyük operasyondur seçimle ilgisi yoktur. Kandil'e uzaktan bakan Türkiye çok eskilerde kaldı." dedi.

"KANDİL UZAK HEDEF DEĞİL"

Kandil ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil.Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil.Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir." dedi.

"İŞ ADAMLARININ SERMAYELERİNE ÇÖKTÜLER"

Soylu, "FETÖ'de şunu bilmenizi isterim cezaevi ve dışarısı dahil hala yapmamız gereken çok şey var ve üzerine acımasız bir şekilde gitmeliyiz. İş adamlarının sermayelerine çöktüler. " diye konuştu.

"BUGÜN DEMİRTAŞ'I ÇIKARMAK İSTEYENLER YARIN FETÖ'CÜLERİ ÇIKARMAK İSTEYEBİLİR"

Soylu, "24 Haziran seçimlerine giderken şunu düşünüyorum, bugün Demirtaş'ı içeriden çıkarmak isteyenler yarın FETÖ'cüleri çıkarmak isteyebilir" dedi.

"GÜNDEMİMİZDE AF YOK"

Af konusunda açıklamalarda bulunan Soylu, "Gündemimizde af yok. MHP'nin kendi seçim beyannamesinde böyle bir gündem var. Hükümet koalisyonuna daha adım atmış değiliz. Bu seçim sonucunda belli olacak." diye konuştu.

"BU KARARI VERMEK KOLAY İŞ DEĞİL"

Bedelli askerlik ile ilgili Soylu, "Her dönem bedelli askerlik konuşulur. Terör ile mücadele ediyoruz. Şehit veriyoruz. Binlerce insan arkasında. Bu kararı vermek kolay bir iş değil. Seçim sonrası tekrar oturulur, konuşulur." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada