SON DAKİKA! GÜVENPARK SALDIRISI DAVASINDA MÜTALAA VERİLDİ: 4 SANIK İÇİN 37'ŞER KEZ MÜEBBET İSTENDİ
Kaynak: haberinburada
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