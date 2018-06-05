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SON DAKİKA! GÜVENPARK SALDIRISI DAVASINDA MÜTALAA VERİLDİ: 4 SANIK İÇİN 37'ŞER KEZ MÜEBBET İSTENDİ


Son Dakika! Güvenpark Saldırısı Davasında Mütalaa Verildi: 4 Sanık İçin 37'şer Kez Müebbet İstendi
Tarih : 05 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Son Dakika! Güvenpark Saldırısı Davasında Mütalaa Verildi: 4 Sanık İçin 37'şer Kez Müebbet İstendi(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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