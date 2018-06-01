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Son Dakika! Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristin Kimliği Belli OIdu

SON DAKİKA! EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OIDU

Son dakika! Dün Giresun kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edildi. Bu teröristin, Eren Bülbül'ü şehit eden hain olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Son Dakika! Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristin Kimliği Belli Oıdu(6/10)2

Mehmekçik, Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmadı.

Dün Giresun kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin Şoreş kod adlı Barış Coşkun olduğu ortaya çıktı. Bu terörist Trabzon Maçka'da şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün katili olduğu öğrenildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

TSK operasyon ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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