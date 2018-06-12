Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
Erdoğan Yarın Açılışını Yapacak! 138 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor
Son Dakika! Erdoğan'ın Mitinginde Hdp'liler Vardı Eleştirisine İnce'den Yanıt: Ak Partililer De Vardı
Yakının Cenazesinden Dönen Genç, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kadir Gecesi'nde İş Yerine Giren Hırsız, Kur'an-I Kerim'i Öpüp Soyguna Devam Etti
Sporting Lizbon'da Deprem! Futbolcular Takımdan Kaçıyor
Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı
Bayram Yolculukları Başladı, Bandırma Feribot İskelesi'nde Uzun Kuyruklar Oluştu
Cani Koca, Nur'u 9 Yaşındaki Kızının Önünde Boğmuş
Selahattin Demirtaş Seçmenlerine Bu Kez Whatsapp Üzerinen Seslendi
Ünlü Ceo Geneleve Gidip Parasını Şirkete Ödetmiş
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı Göztepe'ye Kiralıyor
Yarasa Avcıları Gaz Maskesi İle Girdikleri Mağarada Yüzlerce Yavruyu Katletti
Trt'nin Duayen İsmi Mehmet Altan Varol Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı: Terör Bitene Kadar Kandil'de Kalacağız
Mhp Milletvekili Adayı Aziz Aydoğdu: Erdoğan'ı Büyük Bir Çoğunlukla Seçtireceğiz
Eşine Sürpriz Yapmak İçin Hazırlanan Kadın, Dolaptaki Tüfek Patlayınca Canından Oldu
Oğlunu 31 Kez Bıçaklayarak Katleden Cani Annenin Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
Son Dakika! Ak Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak
Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları İnce'yi Yalanlamıştır

Son Dakika! Erdoğan'ın Mitinginde HDP'liler Vardı Eleştirisine İnce'den Yanıt: AK Partililer de Vardı

SON DAKİKA! ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE HDP'LİLER VARDI ELEŞTİRİSİNE İNCE'DEN YANIT: AK PARTİLİLER DE VARDI

Son dakika! Erdoğan'ın, Diyarbakır'da yaptığı mitingi kastederek "HDP'liler vardı" eleştirisine İnce'den yanıt geldi. Kayseri'de konuşan İnce "Merak etme, AK Partililer de vardı" dedi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'ın Mitinginde Hdp'liler Vardı Eleştirisine İnce'den Yanıt: Ak Partililer De Vardı(7/10)3

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri mitinginde, Erdoğan'ın, Diyarbakır'da yaptığı mitingi kastederek "HDP'liler vardı" eleştirisine yanıt verdi. İnce "Merak etme, AK Partili kardeşlerim de vardı" dedi. İnce'nin Kayseri mitingindeki konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"BENİM MİTİNGİMDE AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE VARDI"

"İnsanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır'daydım, Erdoğan Muharrem İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş diyor. Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamayacağız, 81 milyon herkesi kucaklayacağız."

"ÜRETEMİYORUZ"

"Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık bilgi önemli, bir kural var. 2020'den sonra bu kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve marsta maden arayacak… Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak. Dünya bu noktalara giderken Türkiye'yi 16 yıl yönetmiş bir kişi her mahalleye kıraathane açacak.. Kekler bedava.. Peki akşam yemeği ne olacak? Usta diyoruz ya meğer ustaymış 'kek ustası"

"TÜRKİYE'NİN BİR HUKUK DEVLETİNE İHTİYACI VAR"

"Bir şeyi soracağım, sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri'den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacak. Ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten ayrıca sen de yakınlarına bakıyorsun .en fakir fukaraya bakıyorum sana bakamam. Kayseri'den açıklıyorum, sayın Erdoğan, intikam yok. rövanş yok.. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bunu her yerde görüyorum. Türkiye'nin bir hukuk devletine ihtiyacı var. Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim hiçbir savcı benim rakiplerime söz söyleyemeyecek. Eğer yüksem yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa işini yapamaz. Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız."

"ERDOĞAN SARAYLI BEN MİLLETİN EVLADIYIM"

"1926 savaştan çıkmışsın. Kayseri'ye bir fabrika kuruluyor. Uçak fabrikası 200 tane uçak yapılıyor. Ama bugün Türkiye'ye uçak aldık ABD'den. Kamu İhale Kanunu'nu nasıl değiştirip yandaşlarına nereden kaynak aktardıysan ordan bulacağım. Erdoğan saraylı ben milletih evladıyım. Erdoğan örtülü ödenek, hazine onda devletin uçakları onda. Ben sizin bağışlarınızla kampanya yapıyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü de yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin. Helal edin ama sonra açıklayacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Erdoğan  In  Mitinginde  Hdp  Liler  Vardı  Eleştirisine  İnce  Den  
Yanıt  Ak  Partililer  De  Vardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER