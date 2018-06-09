Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, büyük Ankara mitingine katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

"ANKARA 15 TEMMUZ'DA TAM BİR DESTAN YAZDI"

Ankara bugüne kadar hep yanımızdaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara'nın desteğini yanımızda bulduk. Türkiye'yi siyasi belirsizlikten çıkartacak adımları atarken Ankara yanımızdaydı. 15 Temmuz gecesi Ankara tam bir destan yazdı. Beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Meclis'ten Genelkurmay binasının çevresine, Gölbaşı'ndan Yenimahalle'ye Ankara'nın tüm ilçeleri darbecilere direndi. O gece Ankara tam 149 şehit verdi. Gazilerimizin sayısı 1300'e yakın. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de Ankara.

"FİTNECİLERE FIRSAT VERMEYİN"

Ankara Türkiye'nin en büyük reformlarına destek verdi. Türkiye yeni sisteme adım atacaksa Ankara'nın çok büyük katkısı var. Fitnecilere fırsat vermeyin.

ERDOĞAN'DAN ANKARALILARA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Şimdi geliyorum sizleri mutlu edeceğine inandığım müjdelerimize;

55 BİN KİŞİLİK STADYUM YAPILACAK

1- Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Bu stada Başkente yakışır bir eser olacaktır. Süper Lig'e çıkan Ankaragücümüze de başarılar diliyorum.

"FUAR ALANI AKYURT'A YAPILIYOR"

2- Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor ve bir yılda tamamlanacak.

"DEVASA MİLLET BAHÇEMİZ OLACAK"

3- Ankara'ya farklı bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Millet Bahçemiz stadından konser salonuna camisine kadar büyük bir eser olacak. İngilizin 200 metrekareden oluşan high parkı varsa bizim de devasa millet bahçemiz olacak.

"BU İŞ ÇIRAK İŞİ DEĞİL, USTALIK İSTER"

Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum.

BUNLARA 24 HAZİRAN'DA OSMANLI TOKADI GEREKMEZ Mİ?

Biz seçim meydanlarında yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı. Bay Muharrem'in, Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Adam teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle yürüyor. 53 tane Kürt kardeşimin öldürülme talimatını veren kişiyi ziyaret ediyor. Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadı gerekmez mi?

"AK PARTİ TÜRKİYE'Yİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜ"

Okulları ücretsiz yapacağız diyor. Okullar paralı değil ki. Biz ilköğretimde de kitapları masaların üzerine koyuyoruz. AK Parti Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü siz yeniden küçültecek misiniz? İhracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, nice dev eseri ülkeye kazandırdı, siz bunların hepsini dinamitleyecek misiniz?

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Kaynak: haberinburada