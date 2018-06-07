SON DAKİKA! ERDOĞAN YENİ PROJESİNİ DUYURDU: MİLLET KIRAATHANESİ YAPACAĞIZ
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi Hatay'da yaptığı mitingde millet bahçesinin ardından "Millet Kıraathanesi" açacakları müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinin ardından 'Millet Kıraathanesi' açacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
"24 HAZİRAN'DA BİRİLERİNE O DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ"
Hatay siz bugün bir başka güzelsiniz, şu muhteşem kalabalığa bak. Siz tabi göremiyorsunuz arkada neler var, bu ne coşku, bu ne heyecan. 24 Haziran inşallah yine böyle olacak. 24 Haziran'da birilerine o dersi vermeye hazır mıyız? Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay'ın ilçelerindeki tüm kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
"TÜM VATANDAŞLARIMI OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"
Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum.
"HATAY'A DA MİLLET BAHÇESİ PROJESİ"
Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi Hatay'da da eski stadyumu Millet Bahçesine çevireceğiz.
"MİLLET KIRAATHANESİ KURACAĞIZ"
İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak.
ERDOĞAN, HATAY'DA YAPILAN PROJELERİ ANLATTI
Toplam maliyeti 750 milyon lira olan Dörtyol-Hassa yolu çalışmaları devam ediyor. Hataylı kardeşlerimiz için Amanosları deliyoruz, tünel açıyoruz. Ferhat nasıl Şirin için dağları deldi, biz de halkımız için dağları deliyoruz.
Hatay havalimanına bir terminal binası kazandırdık. Hatay'ın su hasretini bitirdik, 4 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. 1974'te yapılan Tahtakörü Barajı'nı yükselterek su kapasitesini yükselttik.
Kaynak: haberinburada
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