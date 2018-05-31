Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da düzenlenen mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Erdoğan Pensilvanya'yı 2002'de seçilmeden önce Pensilvanya'dan icazet aldı" iddiasına, "Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil, halkım verdi." diyerek tepki gösterdi.

"KANAL İSTANBUL'DAN 3. HAVALİMANINA, NE GEREK VAR DİYORLAR"

Erdoğan ' 'Türkiye'ye hizmet etmek, projeler hayata geçirmek, öyle her fani sahip olmaz. Bazıları batırır gider. Tıpkı CHP'nin başındaki zat gibi. SGK'ya Genel Başkan yaptılar, batırdı gitti. İstanbul neydi çöp dağları. Ümraniye'de çöp dağları patladı 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP ne zaman başa gelse yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi biliyor. Kendisinin dikili eseri olmadığı için bizim eserlerimize çamur atıyor. Çıkmış 3. havalimanına ne gerek var diyor. Kanal İstanbul'a şehir hastanesi'ne bölünmüş yollar, tünellere, havalimanlarına ne gerek var diyorlar. CHP'nin başındaki zat yolcusu olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nı eleştiriyordu. Biz geldik Sabiha Gökçen yetmez oldu." ifadelerini kullandı.

"BU KAFAYA TÜRKİYE EMANET EDİLİR Mİ"

Erdoğan "Eyyy Kemal Efendi senin buraların ne işe yaradığından haberin yok. Sadece 2017'de inip kalkan uçak sayısı 220 bini geçti. Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi? Bir de cumhurbaşkanı adayları var. Neymiş köprü yapmak kolaymış, 4. boğaz köprüsünü de o yaparmış. İlk Köprüde Demirel'in, 2.'de Özal'ın 3. Köprüde de benim karşıma dikildiniz. Biz kendi seçim bildirgemizi adete baştan sona teknoloji, bilişim, sanayi, tasarım, robot kavramları ile donatmışız, onlar ya bir kaç ifade ile geçiştirmiş ya da hiç adını bile anmamışlar. Mesela savunma sanayiinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez." dedi.

"SEN YÖNETİLENSİN BİZ YÖNETEN"

Erdoğan "Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Kardeşlerin bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu benim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten." ifadelerini kullandı.

"İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN DEDİM"

Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına cevap veren Erdoğan, "Bu Muharrem İnce diyor ki ben AK Parti'yi Pensilvaya'dan icazet alarak kurmuşum. Dedim ki Sayın İnce bunu ispat edemezsen namertsin dedim. Hala ispat edemedi. Dün bir yazarın kitabından bir cümle almış, yazar da diyor ki bu somut bir şey değil yazıda bana ait değil. Çok saygın bir annesi var. Öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan dolayı rahatsız oldu. Ben sana davayı açtım. Ben Pensilvanya'daki adamdan niye icazet alacağım. Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil, halkım verdi." dedi.

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Kaynak: haberinburada