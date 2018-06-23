SON DAKİKA! ERDOĞAN: İNCE, CEZAEVİNE GİDİP DEMİRTAŞ'TAN İCAZET ALDI
Son Dakika! Esenyurt'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye yüklenerek "Cezaevine gidip Demirtaş'tan icazet aldı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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