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Son Dakika! Erdoğan, Cami Krizi Nedeniyle Avusturya'yı Uyardı: Haçlı-Hilal Savaşı İstiyorlar

SON DAKİKA! ERDOĞAN, CAMİ KRİZİ NEDENİYLE AVUSTURYA'YI UYARDI: HAÇLI-HİLAL SAVAŞI İSTİYORLAR

Son dakika... Avusturya'nın imamları sınır dışı etme kararını değerlendiren Erdoğan, "Bu bir Haçlı-Hilal savaşına gidiyor. Batı dünyası bu adamlarına çekidüzen vermesi lazım." dedi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan, Cami Krizi Nedeniyle Avusturya'yı Uyardı: Haçlı-Hilal Savaşı İstiyorlar(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeği sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Avusturya'daki cami krizi için, "Bu bir Haçlı-Hilal savaşına gidiyor. Batı dünyası bu adamlarına çeki düzen vermesi lazım. Eğer çeki düzen vermezlerse bu iş başka yere gidebilir. Siz bunu yaparken biz boş mu duracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"BU İŞ HAÇLI-HİLAL SAVAŞINA DOĞRU GİDİYOR"

(Avusturya'nın camileri kapatma kararı) Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor.

"BATI'NIN BU ADAMLARA ÇEKİDÜZEN VERMESİ GEREKİR"

Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir.

"SİZ BUNU YAPARKEN BİZ BOŞ MU DURURUZ? BİZ DE BİR ŞEYLER YAPARIZ"

Neymiş Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz Biz de bir şeyler yaparız demektir.

NE OLMUŞTU?

Avusturya'da muhafazakâr sağ ile aşırı sağ koalisyon hükümeti yedi camiyi kapatma kararı aldı. Kapatılacak 7 cami arasında bir Türk camisi de var. Hükümet ayrıca Diyanet'e bağlı Avusturya Türk İslam Birliği'nde (ATİB) çalışan 11 imam hakkında da sınırdışı işlemi başlattı.

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Kaynak: haberinburada



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