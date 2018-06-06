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Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı
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Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'Zillet İttifakı' İfadesini Kullandı

SON DAKİKA! DEVLET BAHÇELİ İLK MİTİNGİNİ YAPTI, MİLLET İTTİFAKI İÇİN 'ZİLLET İTTİFAKI' İFADESİNİ KULLANDI

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin ilk mitingini yaptığı Sivas'ta, Millet İttifakı için 'zillet ittifakı' ifadesini kullandı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı(10/10)6

24 Haziran seçimlerine, Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ile birlikte girecek olan Milliyetçi Hareket Partisi ilk mitingini Sivas'ta yaptı. Burada konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı için 'zillet ittifakı' ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

99 yıl evvel Sivas'ta milli mücadelenin yol haritası çizilmişti. Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi. Tam bağımsızlık dışında ikinci bir seçenek tanımamışlardı. İmkansızlık kol geziyordu. Zorluklar fazla düşman ise faaldi. Vatanımız istilaya uğramıştı. Milletimiz yorgun yoksul umutsuzdu. Hükümet çaresiz atıl dağınık iradesiz ve kararsızdı. Uzun savaş yılları Anadolu'yu kasıp kavurmuştu. Küresel vahşet Türk milletinin sahneden silmek için karanlık oyunlarını sahneye çıkarmıştı. Buna rağmen Türk milleti pes etmedi teslim olmadı.

"ZİLLET İTTİFAKI"

Türkiye'nin bölünmesi kendilerine 'Millet İttifakı' ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışıktır. Türk milleti adı millet aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir.

"ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN"

Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adaylarına bakınız tam bir garabet tam bir felaket. Birisi çıkıyor parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor diğeri 2. Ordu Komutanı'nın apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin. 2. Ordu Komutanı Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı ince ince bozgun siyaseti yapan şahsın hedef tahtasına oturuyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Düşman mı sevindirecekti? Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır.

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Kaynak: haberinburada



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