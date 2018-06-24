SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜSKÜDAR'DA OYUNU KULLANDI
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.
Katılımın yüksek olduğunu gözlemlediğini söyleyen Erdoğan "Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı" dedi.
Seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan ardından Ankara'ya geçeceğini söyledi.
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Kaynak: haberinburada
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