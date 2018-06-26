SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ, TOPLANTI 6 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakanlarla yeni sisteme geçiş toplantısında bir araya geldi. Toplantı 6 saat sürdü.
Kaynak: haberinburada
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