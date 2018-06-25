SON DAKİKA! CHP'NİN MERKEZ YÜRÜTME KURULU YARIN SAAT 11.00'DE SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK
Son dakika...CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu yarın saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak.
.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'ince Bana Mesaj Attı' Diyen Küçükkaya'yı Yerin Dibine Soktu
- İngiliz Gazetesi Sonucu Kabullenemedi, Nazi Almanyası Göndermesi Yaptı
- En Büyük Hüsranı O Yaşadı, Topladığı İmza Kadar Oy Alamadı
- Fetö'cülerin Yoğunlukta Olduğu Silivri Cezaevinde Hdp'ye Rekor Oy Çıktı
- Ysk Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar