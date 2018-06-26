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son dakika! chp lideri kılıçdaroğlu saat 14.00'te açıklama yapacak

SON DAKİKA! CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU SAAT 14.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası saat 14.00'te açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda istifa söylentilerine nokta koyması bekleniyor.

Tarih : 26 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Son Dakika! Chp Lideri Kılıçdaroğlu Saat 14.00'te Açıklama Yapacak(7/10)7


24 Haziran seçimlerinde yaşanan hezimetten sonra istifa edeceği konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı sonrası saat 14.00'te açıklama yapacak.



GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA



Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak. Burada yapılacak toplantının ardından açıklama yapacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceği merak konusu oldu.



"İSTİFA EDECEK" İDDİASI



Zira dün gece CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu bugün istifa edecek" demişti.



Bunun yanı sıra yine dün akşam saatlerinde Habertürk yazarı Sevilay Yılman bu gelişmelerle ilgili "Kılıçdaroğlu görevi İnce'ye devredecek" iddiasını ortaya atmıştı.



MUHALİFLER KAZAN KALDIRDI



Tüm bu gelişmelerden önce ise CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi seçim sonuçlarının ardından sert sözlerle eleştirmiş ve istifa çağrıları da peş peşe gelmeye başlamıştı.



Gürsel Erol ve Erdal Aksünger'in sert açıklamalarının ardından listelerde kendisine yer bulamayan vekil Eren Erdem CHP yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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